Геннадій Кернес: Якщо я «клоун», то виходить, що Луценко цирк влаштував

Геннадій Кернес – найзгадуваніший політик останнього тижня. Секретар Харківської міськради, тимчасово виконуючий обов`язки мера, днями був насильно доставлений в Київський міліційний главк і після допиту відпущений. МВС офіційно заявило, що харківський політик проходить у чотирьох кримінальних справах.

Ми вирішили зв`язатися з Геннадієм Кернесом і з`ясувати його версію минулих подій.

Геннадію Адольфовичу, за твердженням міліції, ви – фігурант чотирьох кримінальних справ.

Я б спершу хотів нагадати міністрові внутрішніх справ, що слово – не горобець. І якщо підсумовувати і проаналізувати всі його звинувачення на посаді міністра на адресу різних людей і те, скільки разів ця інформація потім не підтверджувалася, – то ми побачимо банальне використання свого службового становища. Правоохоронець повинен бути чесним, він говорить з високої трибуни, і обиватель йому вірить. Більшість людей не розбираються в правових конструкціях, які висуває Луценко. І тому я скажу: ніяких офіційних звинувачень я не одержував, окрім словесних виступів з боку Луценка. Є презумпція невинності, і огульні звинувачення суперечать чинному законодавству, і міністрові це відомо.

Вчора, виходячи на брифінг, він назвав мене «клоуном». Це етична поведінка професійного міністра? Це як називається? Давайте продовжимо. Вже якщо я «клоун», то виходить, що, забираючи мене в свої пенати, в МВС, він там що, цирк влаштував?

Міністр Юрій Луценко сказав, що впродовж двох місяців вам вручалися повістки, ухвали про привід на допит, і що ви не з`явились.

Це чиста брехня. Ось ви мені подзвонили – а для того, щоб мені подзвонити, ви дізналися мій номер, у вас для цієї розмови є гроші на рахунку, врешті-решт. І для того, щоб я одержав повістку і прийшов на допит, необхідно дотримувати процедуру. Вона визначена в Карно-Процесуальному кодексі і передбачає повідомлення мене належним чином. А те, що вони роблять, посилаючи телеграми, телефонограми, – це мене не стосується. В усякому разі, у тому вигляді, в якому вони це роблять... Я як законослухняний громадянин, який має юридичну освіту, забезпечив собі цивільний захист.

Давайте пригадаємо хронологію подій. У 2006 році Луценко звинуватив мене з трибуни парламенту в отриманні хабаря в 300 тисяч гривень. Я подав заяву до суду, вісім разів його викликали повістками, і вісім разів він не з`явився. Мої адвокати зробили публікацію в «Голосі України» – публічно, через ЗМІ. Адже він любить запрошення через ЗМІ. Так чому Луценко не приходив? Під час позачергових виборів до Верховної Ради у міської влади було рішення суду, що забороняє встановлення сцени Народної самооборони на площі Свободи. Луценко тоді заявив, що розбереться з Добкіним і Кернесом. І сьогодні продовжує дискредитувати міську владу Харкова.

У червні Луценко на прес-конференціях звинувачує мене в «кришуванні» наркотрафіку. А недавно, продовжуючи дискредитувати мене, повідав засобам масової інформації, що я сховався – виїхав з країни. А я був в офіційній відпустці, яку гарантує мені Конституція.

А 22 липня відбулися події, які вже стали притчею во язицех. Невже це законні дії щодо свідка, до громадянина України?

А чому ви заборонили Народній самообороні будувати сцену?

Луценко зібрався приїхати до Харкова. Микола Катеринчук заявив, що організатори хочуть провести захід на центральній площі міста – площі Свободи. Але ж сцену, яку хотіли встановлювати, потрібно підключити до комунікацій, організатори повинні укласти договір на прибирання території після заходу, властям потрібно забезпечити безпеку людей – і харків`ян, які прийдуть на площу, і тих, хто знаходитиметься на сцені.

Харків – це велике місто, а не приватний будинок Юрія Луценка. Тим більше, що у міської влади було судове рішення, що забороняє установку сцени на площі Свободи. Народна самооборона мала намір закликати до позачергових виборів, дестабілізувати ситуацію. Позачергові вибори відбулися, всі бачать, що у результаті вийшло. Тоді на нас чинили тиск народні депутати України Юрій Луценко, Давид Жванія та інші, ми аргументували свою позицію, Микола Катеринчук погодився з нашою позицією, і зустріч пройшла на площі Конституції.

Тоді інтереси Луценка представляв Катеринчук. І ось недавно на київських виборах міністр звинуватив його в тому, що Микола Катеринчук – технічний кандидат на пост мера Києва. Це зайвий доказ, що Луценко дотримується відносин, де від любові до ненависті – один крок.

Мені чомусь здається, що ви теж не поважаєте технічних кандидатів.

Я навів приклад взаємин людей, які були в одній фракції, в одній політичній силі, сидять в одному човні, а між собою не можуть чогось поділити.

Свого часу я вже говорив, що пройшов вогонь, воду, а зараз проходжу мідні труби. Просто слава буває різна. Але якщо вже Луценко і Ко вирішили демонізувати людину, то хоч би розуміли, як це робити.

Ось прив`язує він мене до наркотиків...

Я не вживаю і ніколи не вживав наркотичних речовин. Ніколи не стояв на обліку в наркодиспансері і ніколи в зведеннях міліції не проходив як людина, яка поширює чи вживає наркотики. А ось в громадській свідомості і, виходячи з моєї власної логіки, правоохоронці завжди розповсюджували наркотики. І я припускаю, що Юрій Луценко вирішив змінити схему, замінити «поганих» людей з відділу боротьби з обігом наркотиків на «своїх» – хороших. Під цим приводом оголошена боротьба, знайдені мішені, навісили на них ярлики. Наскільки я знаю, правоохоронців, звільнених міністром безпідставно, відновив на роботі суд.

Чого добився Луценко? Правової колізії, коли незрозуміло, хто начальник у відділі. Завтра люди, які мають рішення судів, за рахунок бюджету одержуватимуть компенсації трудових заробітків, яких їх позбавив Луценко заради своїх амбіцій. Чому Луценко покриває те, що народний депутат України, відомий тележурналіст був затриманий на кордоні з Польщею з наркотиками? Відомі випадки, коли на місці злочину були спіймані правоохоронці, які поширюють наркотики. Чому Луценко звільняє їх заднім числом? Щоб не визнавати, що це його кадри.

Можливо, я емоційний. Але зрозумійте, на яку б тему Луценко не давав прес-конференцію, він завжди когось ображає, все йому не так, всі йому заважають. Образи в мою адресу – це продовження його поведінки стосовно багатьох інших людей. Він хоч раз вибачився перед людьми, у яких на руках є судові рішення, які спростовуюють той бруд, який він вилив на людей?

Ну хіба бувають міністри внутрішніх справ, які кажуть, що вони расисти?

Міністр б`є мера столиці держави і заявляє: «Я – чоловік!»

Не всім містам повезло з мером...

Давайте не даватимемо оцінку, кому з ким везе. Думаю, що кияни, до яких Луценко апелював, зробили свій вибір. В результаті Народна самооборона змогла набрати всього лише 2%. Чи це не показник політичної неспроможності лідера Народної самооборони? Міліція повинна працювати, як швейцарський годинник, а сьогодні вона працює, як іржавий будильник. Застрягло колесо, роздзвонило, розвалилося... А зараз шукають болти і гайки, щоб було що крутити. Луценко перетворив міліцію на інструмент для зведення особистих рахунків. Це – маразм і щонайповніше беззаконня. Я вже говорив і говорю, що дії міністра внутрішніх справ – професійний ідіотизм.

Можна ще по суті звинувачень? 20 червня ви у приміщенні харківського виконкому побили громадянина Р. і погрожували фізичною розправою...

Я нікого не бив. Є факт, а є подія, про яку я не хотів би говорити до остаточного рішення цього питання. Є ухвала суду, що забороняє вести які-небудь слідчі дії до тих пір, поки не будуть розглянуті мої заяви про відміну ухвали про порушення кримінальної справи

Я вже говорив, що це кон`юнктурно порушена кримінальна справа. Але остаточну крапку може поставити тільки суд. Сьогодні цієї справи в МВС немає, вона передана в прокуратуру, тому що МВС не може розглядати категорію таких справ, оскільки у мене є статус. Виходить, що у Луценка, на сайті МВС, вивішують інформацію, яка не відповідає дійсності.

І взагалі, скажіть, ось ви ставите мені ці питання. А я що, визнаний звинуваченим? Чи я зробив протизаконні дії, і тому є докази?

А скільки разів порушувалися справи проти Луценка? Та він у порівнянні зі мною постійний порушник громадського порядку.

У одному з прес-релізів МВС сказано, що два роки тому, в 2006-му, 29 червня ви нанесли громадянинові Р. тілесні ушкодження.

Виходячи з цієї логіки, звинуватити можна кого завгодно. Ну не поширюйте ці бацили, як робить Луценко. Не вішайте ярлики, як їх вішають коровам на вухо – скільки вона молока дає. Міністр внутрішніх справ взагалі повинен менше говорити. Таке відчуття, що він своїми розмовами хоче приховати свою слабкість і імпотентність. У нього всі погані, у тому числі і прокуратура, яка повністю саботує його пінкертонські здібності. Луценко надивився серіалу «Бригада» і вирішив пограти в цю гру. Йому довірили ручку, якою він повинен підписувати плани з реорганізації, посилення відповідальності, створення умов, забезпечення житлом співробітників правоохоронних органів. А ви подивіться, що відбувається – всі активи МВС розпродаються. Все йде по різних схемах.

Пан міністр рапортує: добився, добився, добився... А коли люди, що одержали виправдальні вироки, просять, щоб він вибачився, міністр, як страус, ховає голову в пісок, виставляючи тільки одне місце...

Ось остання справа з перерахованих міністерством, по якому ви проходите. «Громадянин М. організував замах на вбивство, у тому числі і Кернеса...» У якій якості ви тут проходите?

Нагадаю події. 22 липня мене викрали люди в масках, везли, міняючи різні екіпажі, ніхто зі мною не розмовляв, пити не давали, в туалет вийти не давали, подзвонити родичам не давали, подзвонити Михайлу Марковичу Добкіну – харківському мерові – не давали. Привозять у справі, в якій я свідок, по замаху на мене. Це ж абсурд! Я вже давно прошу слідчого: поміняйте мені статус згідно закону. Ну як може бути кримінальна справа без потерпілого? Тим більше, це справа про замах на вбивство мене, Добкіна і мого сина. Мало того, що нуль реагування на мої заяви.

Що каже МВС? Що я ховаюся від слідства. Аргумент – запит в харківське адресне бюро. Їм нібито відповіли, що Кернес не прописаний в Харкові. Але це ж смішно. Я живу в Харкові, працюю в Харкові, голосую в Харкові. Вони демонструють силу, привозять, витрачають бюджетні гроші. В результаті ставлять мені сім питань, на які я багато раз давав відповіді в Харкові.

Кажуть, що у вас серйозний антирейтинг в Харкові.

Хотів би викликати до якого-небудь бар`єру тих, хто так каже. Я депутат трьох скликань, два з яких я обирався по мажоритарці. І проходив в міськраду з абсолютною більшістю. Таких результатів не мав жоден мажоритарник з Харківської міськради. Я був секретарем Харківської міськради і при іншому мерові, і тоді теж користувався повагою і умів доводити, чому не треба ухвалювати ті або інші рішення. І мене вже не можна сприймати, як громадянина Кернеса з антирейтингом. Хоча Луценко, Ар`єв, Ляшко, Фельдман і ін., використовуючи своє становищеу Верховній Раді, можуть витрачати гроші на дискредитацію влади і демонізацію конкретної людини.

Я працюю на користь територіальної громади і не думаю, що для оцінки людських якостей можна застосовувати «рейтинги» або «антирейтинги». Рейтинги сьогодні – це фікція. Але, для порівняння, антирейтинг Луценка найвищий по Україні. Отже давайте, якщо беремо рейтинги, робити це в порівнянні. Давайте порівняємо рейтинги політичних сил – Партії регіонів і Народної самооборони, до якої має відношення Луценко, – в Харкові або навіть у Києві. Луценко, як колобок, спочатку від Мороза пішов, потім від Президента, зараз взагалі випав з обойми, і йому страшно хочеться повернутися на політичний Олімп.

Депутати Харківської міської ради провели більше двадцяти сесій, ухвалили важливі рішення, і з погляду статистики ми випереджаємо всі попередні скликання. Так, у нас, як і в інших містах, є проблеми ЖКГ, транспорту, зв`язку, освіти, працевлаштування, які нам потрібно вирішувати, але через таких ось неспроможних міністрів ми витрачаємо час незрозуміло на що. Зараз я виконую обов`язки міського голови, я повинен працювати на інтереси територіальної громади. Не можу я все кинути і ублажати Луценка – зараз комунальні служби готують Харків до зими.

Розмовляла Лана Самохвалова