Через SMS і дзвінки потерпілим від повені переказано 0,5 млн. грн.
00:02, 01 серпня 2008Харьків
0 0
Повідомляє прес-служба Кабміну
Харків. 1 серпня. УНІАН. Українці за допомогою sms-повідомлень та телефонних дзвінків вже перерахували понад 500 тис. грн. мешканцям західних областей держави, які зазнали втрат внаслідок стихійного лиха.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.
Як повідомлялося, 29 липня на прохання уряду ВАТ „Укртелеком” відкрив телефонну лінію, зателефонувавши на яку абонент автоматично перераховує 10 грн. постраждалим від повені в Західній Україні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter