Через SMS і дзвінки потерпілим від повені переказано 0,5 млн. грн.

Харків. 1 серпня. УНІАН. Українці за допомогою sms-повідомлень та телефонних дзвінків вже перерахували понад 500 тис. грн. мешканцям західних областей держави, які зазнали втрат внаслідок стихійного лиха.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

Як повідомлялося, 29 липня на прохання уряду ВАТ „Укртелеком” відкрив телефонну лінію, зателефонувавши на яку абонент автоматично перераховує 10 грн. постраждалим від повені в Західній Україні.