Авакова просять навести лад в організації оздоровлення дітей

Харків. 1 серпня. УНІАН. Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО звернувся з листом до голів державних обласних адміністрацій з проханням посилити контроль та вжити заходи щодо збереження життя та здоров’я дітей та безпечне перебування їх в дитячих оздоровчих закладах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсім’ї, поштовхом до звернення міністра стали негативні результати вивчення ходу оздоровчої кампанії 2008 року в дитячих оздоровчих закладах Одеської, Миколаївської та Запорізької областях.

Рейди по оздоровчих таборах проводилися з 17-26 липня поточного року Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з представниками обласних управлінь у справах сім’ї та молоді, освіти та науки, захисту прав споживачів, санаторно-епідемічної служби.

«З дев’яти перевірених таборів лише два працюють за всіма нормами. Комісією відзначено порушення в документах у кожному з перевірених таборів. Це недопустимо, бо стосується оздоровлення та відпочинку наших дітей», - наголосив Ю.ПАВЛЕНКО.

Підбиваючи підсумки перших двох місяців оздоровлення, Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що найпоширеніші порушення, притаманні дитячим таборам - це недотримання норм харчування, проживання та гігієни. В багатьох випадках відсутні матеріали про проведення в дитячих оздоровчих закладах виховної, культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи. А кількість і характер порушень, що були виявлені під час перевірок оздоровчих таборів, потребують особливого контролю за дитячими оздоровчими центрами з боку місцевих влад.

Міністр нагадав, що за порушення вимог чинного законодавства за результатами перевірки у червні було накладено майже 32 тис. грн. адміністративних штрафів та застосовано 57 тис. грн. адміністративно-господарських санкцій.

Ю.ПАВЛЕНКО ще раз закликав батьків та дітей у разі порушення прав дитини щодо належних і безпечних умов відпочинку невідкладно повідомляти про це у Штаб оперативного реагування за телефонами: 279-09-94 та 279-53-69.

Як повідомлялося, впродовж літа цього року планується оздоровити майже 3 млн. дітей шкільного віку. Дітей прийматимуть понад 18 тис. дитячих оздоровчих закладів. З них понад 16 тис. закладів з денним перебуванням, 759 стаціонарних та 90 - санаторного типу. Передбачається, що майже всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, відвідають дитячі оздоровчі заклади. Буде оздоровлена переважна кількість дітей військовослужбовців та працівників внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей загиблих шахтарів та журналістів.