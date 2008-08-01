Президент привітав хліборобів області з 2-м мільйоном тонн зерна
01:52, 01 серпня 2008Харьків
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Харків. 1 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав хліборобів Харківської області з намолотом другого мільйона тонн зерна нового врожаю.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йдеться у телеграмі Президента на адресу голови Харківської обласної державної адміністрації Арсена АВАКОВА.
«Це значне трудове досягнення є вагомим внеском у продовольчий та економічний потенціал Української держави», - йдеться у привітанні.
Глава держави побажав аграріям Харківщини міцного здоров`я, достатку та подальших успіхів у роботі.
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