Харків перетвориться на квітник?

Харків. 1 серпня. УНІАН. Кількість висаджених цього року у Харкові квітів може сягти 1,5 млн. штук.

Про це повідомив журналістів директор Департаменту комунального господарства Віктор КІТАНІН.

За його даними, на сьогодні вже висаджено понад 1млн. 200 тис. квітів.

З них для благоустрою пр. Гагаріна висаджено близько півмільйона квітів, Красношкільної набережної - близько 350 тис.квітів. Великомасштабні роботи з озеленення цього року також тривають на спуску Халтуріна, біля Вічного вогню і па пл. Руднєва. Круглу клумбу на пр. Гагаріна будуть прикрашати 80 тис. квітів, висаджених в декілька ярусів, повідомив керівник.

Квіти, за інформацією В.КІТАНІНА, вирощуються в основному силами КП «Харківзеленбуд», частина насіння була завезена з Північного Китаю.

За квітами, пояснив він, необхідний постійний догляд: поливати двічі на день, з добривами - 1 раз на тиждень і щотижня прополювати.

На роботу зеленого господарства цього року виділено близько 11 млн.грн, на висадження квітів – близько 3 млн.грн., уточнив директор Департаменту.

Він повідомив, що всі заплановані на цей рік роботи з озеленення міста будуть завершені до 23 серпня.