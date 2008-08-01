Харківщину відвідає делегація В’єтнаму

Харків. 1 серпня. УНІАН. Харківську область відвідає делегація В’єтнаму.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та євроінтеграції Віктора КОВАЛЕНКА, 2 – 9 серпня Харківську область відвідає офіційна делегація провінції Кхань Хоа та міста Хошимін Соціалістичної Республіки В’єтнам.

В рамках візиту запланована зустріч з головою облдержадміністрації Арсеном АВАКОВИМ, ознайомлення з експортними можливостями регіону та обмін досвідом щодо створення промислових зон.

Крім того, члени делегації відвідають підприємства корпорації «Техніком», проведуть зустрічі з членами в’єтнамського земляцтва та харків’янами - учасниками бойових дій у В’єтнамі, а також візьмуть участь в урочистостях у Харківському академічному театрі опери та балету на честь 15-ї річниці корпорації «Техніком».