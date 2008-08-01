Харків’янин отримав 15 років за вбивство матері

Харків. 1 серпня. УНІАН. Вироком апеляційного суду Харківської області 31-річного ніде непрацюючого харків’янина, раніше, коли ще був неповнолітнім, судимого за скоєння умисного вбивства з особливою жорстокістю, засуджено на 15 років позбавлення волі за скоєння умисного вбивства своєї матері.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на державного обвинувача Олену ГЕТЬМАН.

У травні 2006 року він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварився з матір’ю та бабусею за систематичне та надмірне вживання спиртних напоїв, а опівночі, коли ті були в ліжку, вчинив злочин.

Від численних сильних ударів руками і ногами сина у матері – закрита черепно-мозкова травма, переломи щелепи, ребер, крововиливи. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка невдовзі померла на місці скоєння злочину.