Кернеса викликали на очну ставку в СІЗО

Харків. 1 серпня. УНІАН. Секретаря Харківської міськради Геннадія Кернеса повторно викликано на один допит в МВС на п`ятницю о 10-й ранку.

"Вони запрошують мене в приміщення слідчого ізолятора №13. Я не знаю, згідно з якими процесуальними нормами вони пропонують мені приходити на допит у СІЗО, тому я не прийду. Крім того, у мене є безпосередні обов`язки секретаря міськради, якими я повинен займатися", - сказав Кернес після допиту в четвер, пише Комерсант-Україна.

Допит Кернеса в четвер тривав 6 годин 20 хвилин.

Начальник головного слідчого управління МВС Петро Коляда повідомив, що "допит Геннадія Кернеса був таким тривалим", тому що його допитували по двох кримінальних справах.

"Його не мучили, не знущалися. Вів він себе нормально, і ми реагували на його прохання про відпочинок, кілька разів надаючи по кілька хвилин на перепочинок", – зазначив Коляда.

"Для того, щоб закінчити його допит, знадобиться всього один день, тому слідчий запропонував пану Кернесу поспілкуватися вже завтра (у п`ятницю)", - додав він.

На питання, з чим зв`язаний виклик секретаря Харківської міськради до СІЗО, Коляда відповів:

"Це не порушує жодних процесуальних норм. Ми влаштовуємо йому очну ставку з особою, взятою під варту, яку я поки називати не буду".

Українська правда