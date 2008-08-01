На Донеччині чоловік на очах у дитини вбив собаку

Харків. 1 серпня. УНІАН. У місті Шахтарську Донецької області 20-річному чоловікові, який убив собаку, загрожує кримінальний термін до 2 років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Шахтарського МВ ГУМВС України в Донецькій області, стосовно жителя Шахтарська порушено кримінальну справу за ч.2 ст.299 КК України – «Жорстоке поводження з тваринами у присутності малолітнього», санкція якої передбачає накладення штрафу до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження свободи на строк до двох років.

За інформацією прес-служби, до чергової частини Шахтарського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вбили її собаку, і це бачила її 10-річна донька. Під час збору матеріалів дослідчою перевіркою було встановлено, що собаку, а це було 8-місячне цуценя, забив до смерті 20-річний, раніше судимий чоловік, який ніде не працює.

Інцидент стався на подвір’ї приватного будинку заявниці, куди прийшов цей 20-річний хлопець, вимагаючи розбирання з її чоловіком, з яким раніше побився. Жінка не відчинила дверей, попросила хлопця не галасувати, оскільки вдома спить дитина, і швидше забиратися. Але той схопив за ошийник прив`язане до будку цуценя, підняв його і почав бити ногами.

Обвинувачений у жорстокому поводженні з тваринам чоловік пояснив правоохоронцям свою поведінку просто - цуценя дратувало його своїм гавканням.

Згідно з протоколом розтину трупа собаки, загибель тварини наступила в результаті завдання ударів тупим предметом. Виявлені пошкодження у собаки виявились несумісними з життям.