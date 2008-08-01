Повне сонячне затемнення завершилося

Харків. 1 серпня. УНІАН. Повне сонячне затемнення, яке почалося на Землі о 12.20 (за київським часом), завершилося - в Китаї о 14.21:28 місячна тінь залишила поверхню планети.

Смуга повного затемнення, ширина якої становила від 100 до 270 кілометрів, пройшла від берегів Канади через Гренландію і Північний Льодовитий океан та російський Західний Сибір.

Газета.ру