У Харкові розпочався процес над водієм, що збив на смерть 6 людей (фоторепортаж)
Відповідно до результатів експертизи, обвинувачуваний був за кермом джипу в нетверезому стані, повідомляє "МедиаПорт"
У Харкові розпочався суд над Андрієм ПОЛТАВЦЕМ, якого обвинувачують у тому, що 2 травня 2008 року на трамвайній зупинці біля Південного вокзалу з його вини в дорожній в аварії загинули четверо дорослих і двоє дітей.
Відповідно до результатів експертизи, обвинувачуваний був за кермом джипу в нетверезому стані, повідомляє "МедиаПорт".
Правоохоронці передали до суду справу в 20-х числах липня з обвинувальним висновком. С.ПОЛТАВЦЮ загрожує від п`яти до десяти років ув`язнення.
Слухання справи в Ленінському районному суді у вівторок - попереднє. Суддя Сергій СКЛЯРЕНКО, якщо не визначить справу недопрацьованою, призначить дату першого засідання - уже по суті.
На попереднє слухання, як пояснив адвокат потерпілої сторони Юрій ВИШНЕВЕЦЬКИЙ, зобов`язаний з`явитися лише прокурор, сторони - за бажанням. Однак С.ПОЛТАВЕЦЬ з`явився на засідання.
Суддя дозволив ЗМІ знімати лише початок процесу й оголошення вироку. Всі інші слухання будуть проходити без відеокамер.