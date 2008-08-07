Харківщина на 4 місці в Україні за обсягами іноземних інвестицій

Харків. 7 серпня. УНІАН. За обсягами отриманих прямих іноземних інвестицій Харківська область займає в Україні четверте місце після Києва, Дніпропетровська та Донецької області.

Про це повідомило Харківське обласне управління статистики.

У першому півріччі 2008 р. іноземні інвестори вклали в економіку області

175,3 млн. дол. прямих інвестицій. Це у 1,2 раза більше від надходжень за такий же період 2007 р.

Основне збільшення інвестицій припадає на нерезидентів країн ЄС: Сполученого Королівства, Франції, Кіпру, Швеції. Найвагоміші обсяги іноземного капіталу вкладено у підприємства, які займаються фінансовою діяльністю, операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та надання послуг підприємцям.

На 1 липня 2008 р. обсяг прямих інвестицій в Харківщині становить 1511,9 млн.дол., що складає 542,2 дол. США на одну особу населення (на кінець 2007р. – 459,7 дол.США).

Суб’єкти господарювання області мають прямі іноземні інвестиції з 55 країн світу.