Сапери дістали німецькі бомби часів ВВВ(фоторепортаж)

Сапери дістали німецькі бомби часів ВВВ(фоторепортаж)

13:58, 08 серпня 2008
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За останню добу піротехнічними службами МНС було ліквідовано: 7 артилерійських снарядів, 2 мінометні міни та 5 авіабомб ФАБ-50 та ФАБ-100

Сапери піротехнічної групи ДУ МНС України дістали із землі німецькі бомби часів ВВВ, знайдені неподалік від с. Колодязь (Вовчанський р-н., Харківська обл.).

Всі бомби, майже за 5 годин, були знешкоджені.

За останню добу піротехнічними службами МНС було ліквідовано: 7 артилерійських снарядів, 2 мінометні міни та 5 авіабомб ФАБ-50 та ФАБ-100.

 

Фото УНІАН

 

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