Один з лідерів прем`єр-ліги харківський "Металіст" у завершальному матчі четвертого туру у неділю, 10 серпня, не зумів обіграти вдома дебютанта вищого дивізіону ФК “Львів”.

Про це УНІАН повідомили в Федерації футболу України.

Після сенсаційної перемоги над чемпіоном України "Шахтарем" ФК "Львів" четверте очко до свого активу записав у Харкові, зігравши внічию з бронзовим призером минулого сезону "Металістом" - 0:0.

Хоча поєдинок проходив за територіальної та ігрової переваги господарів, проте, створивши безліч моментів, харків’яни так і не спромоглися жодного разу засмутити воротаря гостей Андрія РАДЯ.

Прем’єр-ліга. 4-й тур

10 серпня

«Металіст» − «Львів» − 0:0

«Арсенал» − «Зоря» − 1:1 (Лисенко, 27 − Джіхані, 75)

«Металург» З − «Таврія» − 1:0 (Сілюк, 81)

9 серпня

«Ворскла» − «Динамо» − 2:2 (Єсин, 34, Цуррі, 80 − Мілевський, 30, Бангура, 59)

«Карпати» − «Іллічівець» − 1:0 (Фещук, 43, з пенальті)

«Металург» Д − «Харків» − 3:0 (Димитров, 18, Фернандеш, 24, з пенальті, Кінгслі, 63)

«Чорноморець» − «Кривбас» − 2:0 (Васкес, 54, Косирін, 85)

8 серпня

«Дніпро» − «Шахтар» − 0:0