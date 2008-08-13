Харків готується до візиту експертів УЄФА

Харків. 13 серпня. УНІАН. Вчора під головуванням першого заступника міського голови Олександра КРИВЦОВА відбулася службова нарада з питання участі районних у місті Харкові рад у розвитку інфраструктури об’єктів Євро-2012 та приведення закріплених територій у відповідність з вимогами УЄФА.

Серед питань, які обговорювалися - підготовка до робочого візиту експертів УЄФА, які перебуватимуть в Україні з 18 по 22 серпня п.р., презентаційних матеріалів з питань наземного транспорту, об’єктів розміщення, стадіонів та аеропорту.

Учасники наради затвердили низку рішень, в тому числі - до жовтня п.р. на сесіях районних у м. Харкові рад прийняти районні цільові програми з підготовки до Євро-2012, а також розробити заходи щодо приведення в належний вигляд фасадів будинків та прилеглих територій маршрутами руху учасників ЧЄ-12.

На нараду були запрошені голови та заступники голів районних у місті Харкові рад та міські експерти з розвитку інфраструктури об’єктів Євро-2012.