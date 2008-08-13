Південна залізниця не отримала 13 млн. грн.

Харків. 13 серпня. УНІАН. Південна залізниця не тримала від областей 13 млн. грн. компенсації за приміські пасажирські перевезення, здійснені 2007 р.

Як повідомив УНІАН начальник пасажирської служби Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК, витрати на перевезення пасажирів у приміському сполученні покривається тарифом лише на дві третини. Різницю мають покривати замовники транспортної послуги – місцеві органи влади. Краще виконують свої зобов’язання перед залізничниками державні адміністрації Чернігівської та Полтавської областей, найгірше – Харківської області.

В цілому регіони компенсували Південної залізниці за приміські перевезення минулого року 37 млн. грн. при збитках у майже 50 млн. грн.

Довідка УНІАН. Статутне територіально-галузеве об`єднання «Південна залізниця» обслуговує Харківську, Полтавську, Сумську, частково Луганську, Донецьку, Кіровоградську й Чернігівську області.

На Південній залізниці за січень–липень 2008р. відправлено 84,3 тис. приміських поїздів.