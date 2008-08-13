Фонд Фельдмана перерахував 150 тис. грн. постраждалим на Закарпатті

Київ. 13 серпня. УНІАН. Міжнародний благодійний фонд «Фонд Олександра Фельдмана» перерахував 150 тис. грн. мешканцям Закарпатської області, які постраждали від повені. Ці гроші будуть направлені на закупівлю предметів першої необхідності, медикаментів і ін.

Проект допомоги постраждалим реалізується МБФ «Фонд Олександра Фельдмана» спільно з Добродійним Фондом «Благодар» і направлений на ліквідацію наслідків стихійного лиха, а також допомогу жителям постраждалих територій.

Крім того, в рамках проекту допомоги постраждалим МБФ «Фонд Олександра Фельдмана» відправив на відпочинок 200 дітей, зокрема 110 дітей з Івано-франківської області, 50 дітей з м. Могилів-Подільській Вінницької області і 50 дітей з Віжніцкого району Чернівецької області. Діти відправлені до оздоровчих таборів м. Євпаторія і Харківської області. Відпочинок продовжиться з 8 по 29 серпня.

Оскільки захист прав дітей є основним напрямом роботи Фонду, він і надалі надаватиме допомогу дітям з постраждалих територій.