Фельдман: Кернес об`єднався з корупцією і криміналом

Харків. 13 серпня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН переконаний, що секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС "об`єднався з корупцією і криміналом"

Як повідомили УНІАН прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА, про це він заявив коментуючи заяву Г.КЕРНЕСА про те, що О.ФЕЛЬДМАН «об`єднався «по інтересах» з керівництвом МВС України».

«Кернес «об`єднався по інтересах» з корупцією і криміналітетом» - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

«Претензії у МВС до Г.КЕРНЕСУ, наскільки мені відомо, існують з моменту повноліття Геннадія Адольфовіча. Прокуратура цікавиться Г.КЕРНЕСОМ за фактом нанесення тілесних ушкоджень депутатові-опозиціонерові А.РУДЕНКО”, - додав він.

Крім того О.ФЕЛЬДМАН зауважив, що парламентська слідча комісія вважає, що дії мера Харкова Михайла ДОБКІНА і Г.КЕРНЕСА в економічній сфері завдали місту збитку на суму в декілька сотень мільйонів гривень.

Крім того він наголосив, що СБУ підозрює мера і секретаря міськради в бюджетних махінаціях. “Міністерство оборони, наскільки я знаю, має претензії до харківських властей з приводу махінацій з міністерською власністю. І так можна йти по всіх міністерствах і відомствах. Дуже багато претензій до Г.КЕРНЕСУ впродовж всього його життя є у великої кількості «фізичних осіб», - додав він.

“Якби я стільки часу приділяв Г.КЕРНЕСУ, М.ДОБКІНУ і т.п., скільки вони мені приписують, мені ніколи було б спати і їсти. Тому ними займаються правоохоронні органи, які зобов`язані цим займатися за родом своєї діяльності», – відзначив А.ФЕЛЬДМАН.

При цьому О.ФЕЛЬДМАН заявив, що якщо у громадян-виборців М.ДОБКІНА і Г.КЕРНЕСА є обґрунтовані претензії до правоохоронних органів, то хай вони звертаються до нього особисто, як до депутата від Харкова і члена комітету з боротьби з оргзлочинністю і корупцією.

“Я розгляну питання по суті і не дам образити своїх виборців, наскільки мені це дозволить статус народного депутата”, - пообіцяв він.

Як відомо, раніше Секретар Харківської міської ради Геннадій Кернес заявив, що вважає порушення кримінальної справи відносно посадовців КП «Жилкомсервіс» результатом змови «по інтересах» О.ФЕЛЬДМАНА з керівництвом МВС.

За словами Г.КЕРНЕСА, «об`єднавшись «по інтересах» з керівництвом МВС” А.ФЕЛЬДМАН став замовником системних, таких, що дискредитують діяльність харківської міської влади, заяв і дій”. Г.КЕРНЕС також звинуватив керівника МВС Юрія ЛУЦЕНКО і О.ФЕЛЬДМАНА у зведенні особових рахунків.