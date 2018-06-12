Як горів театр музичної комедії

Пожежники гасять палаючий дах покинутої будівлі театру музичної комедії в Харкові 12 серпня 2008 р. Цього дня в старій будівлі театру сталася пожежа. Вогонь охопив купол старої (недіючої) будівлі театру, розповсюдився на 100 кв.м. Дах будівлі частково згорів.

Фахівці приступили до її розбирання. Причина пожежі, за попередніми даними, необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Збиток встановлюється. Жертв і постраждалих немає.

Фото УНІАН