На Харківщині згоріло 80 га хлібів

Харків. 13 серпня. УНІАН. У Харківській області від спалювання стерні виникло кілька пожеж на хлібних масивах, унаслідок чого було знищено 80 га ранніх зернових.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської обласної державної адміністрації збиток від цього становить майже 500 тис грн..

За даними ГУ з питань надзвичайних ситуацій, зафіксовано 78 випадків порушення протипожежної безпеки. Найбільше випадків спалювання стерні було в Ізюмському, Чугуївському, Первомайському, Близнюківському та Великобурлуцькому районах.

Довідка. Цього року у Харківській області ранні зернові розміщено на 794 тис. га.