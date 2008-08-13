На Харківщині згоріло 80 га хлібів
15:47, 13 серпня 2008Харьків
0 0
Збиток - майже 500 тис грн.
Харків. 13 серпня. УНІАН. У Харківській області від спалювання стерні виникло кілька пожеж на хлібних масивах, унаслідок чого було знищено 80 га ранніх зернових.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської обласної державної адміністрації збиток від цього становить майже 500 тис грн..
За даними ГУ з питань надзвичайних ситуацій, зафіксовано 78 випадків порушення протипожежної безпеки. Найбільше випадків спалювання стерні було в Ізюмському, Чугуївському, Первомайському, Близнюківському та Великобурлуцькому районах.
Довідка. Цього року у Харківській області ранні зернові розміщено на 794 тис. га.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter