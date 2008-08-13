Харківщина зібрала рекордний врожай

Харків. 13 серпня. УНІАН. Господарства Харківської області зібрали більше 3,2 тис.тонн зерна врожаю 2008 р., при середній урожайності 41 ц/га.

Як повідомив УНІАН начальник Головного управління агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації Михайло ЖОРНИК, найбільший вал мають господарства Лозівського району, які вже отримали понад 200 тис. тонн. збіжжя. Аграрії ще 18 районів області намолотили більше 100 тис. тонн зерна.

За його словами, такого валового збору хліба Харківщина не мала за останнє півстоліття.

Збирання ранніх зернових продовжується.

Довідка УНІАН: У 2008 р. ранні зернові та зернобобові займають у Харківській області 794 тис. га