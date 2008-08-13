Аграрний фонд закупив 1 тис. тонн зерна

Харків. 13 серпня. УНІАН. Аграрний фонд України закупив до Державного резерву у господарств Харківської області 1 тис. тонн зерна нового врожаю.

Як повідомив журналістам заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Віктор ЗВЄРЄВ, влада регіону невдоволена неповороткістю цієї державної структури.

За його словами, Харківська обласна державна адміністрація звернулася до уряду з пропозицією пришвидшити темпи закупівлі зерна, оскільки на регіональному ринку спостерігається його надлишок. Ще з минулого року у господарств області залишилось 254 тис. тонн зерна. Крім того, регіон має небувалий за останні десятиліття врожай - більше 3,2 млн. тонн.

На думку В.ЗВЄРЄВА, держава з метою підтримання стабільної ціни на зерно повинна зняти з ринку надлишок, перш за все, фуражу, щоб потім запропонувати його птахофабрикам та комплексам по відгодівлі свиней.

Довідка УНІАН: У 2007 р. Аграрний фонд України закупив у Харківській області 5 тис. тонн продовольчого зерна.