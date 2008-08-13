7 харківських міліціонерів звільнено

Харків. 13 серпня. УНІАН. На Харківщині 7 керівників звільнено із займаних посад, 4 попереджено про неповну посадову відповідність, 43 отримали дисциплінарні стягнення.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків (ЦГЗ) обласної міліції, такий один із результатів колегії Головного управління МВС України в Харківській області, на якій було підбито підсумки роботи органів та підрозділів харківської міліції за 7 місяців поточного року.

Як сказали у ЦГЗ, хоча й зросла ефективність розкриття злочинів загальнокримінальної та економічної спрямованості, робота на окремих напрямках оперативно-службової діяльності не відповідає реальному стану криміногенної обстановки в області. В регіоні високий рівень рецидивної злочинності та злочинності у сфері сімейно-побутових відносин, великий рівень нелегальної міграції, контрабанди, злочинності у сфері торгівлі людьми, чимало порушень на ринку контрабандної, контрафактної та фальсифікованої продукції, у сфері операцій з металобрухтом.