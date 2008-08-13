Синоптики кажуть, що завтра Україна зрозуміє, що таке - спека

Завтра в Україні очікується сильна спека – місцями до 38°.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 14 серпня на високогір`ї Карпат пориви південно-західного вітру 19-24 м/с, вдень в західних областях місцями грози. 14-16 серпня в Україні, крім західних областей, очікується сильна спека з максимальною температурою вдень 30-35°, у південній, центральній та східній частині місцями 36-38°, переважатиме надзвичайно висока пожежна небезпека.

Завтра в Україні вночі 14-19°, на узбережжі морів до 25°; вдень 30-34°, у південній частині, центральних та східних областях місцями 35-37°, в західних областях 26-31°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 20-25°. Без опадів, лише вдень в західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на високогір`ї Карпат пориви південно-західного вітру 19-24 м/с.

15-16 серпня в Україні також утримається спекотна погода з температурою вночі 16-21°, на узбережжі морів до 25°, вдень 33-38°, у західних та північних областях 30-35° (16 серпня на заході 25-30°); в Карпатах вночі 9-14°, вдень 19-24°. Без опадів, лише вночі 15 серпня у західних та північних областях окремі невеликі дощі, а вдень 16 серпня на Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах дощі (в горах місцями сильні), грози, місцями град, шквали 15-20 м/с. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

17-18 серпня переважатиме суха спекотна погода з температурою вночі 15-21°, на узбережжі морів до 25°, вдень 29-34°, місцями 35-38°; лише в західній частині місцями (в Карпатах повсюди) грозові дощі, температура вночі 12-18°, вдень 22-28°.

У Києві завтра також утримається суха та спекотна погода з температурою вночі 17-19°, вдень 32-34°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

В області буде сухо та спекотно: вночі 14-19°, вдень 30-34°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

15-16 серпня на Київщині утримається спекотна погода з температурою вночі 16-21°, вдень 30-35°. Без опадів, лише вночі 15 серпня окремі невеликі дощі. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. 17-18 серпня переважатиме суха спекотна погода.