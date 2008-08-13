Розгул злочинності у Харкові – результат безкарності влади

Київ. 13 серпня. УНІАН. Зростання злочинності в Харкові можна пов`язувати з безкарністю представників міської влади і відвертим потуранням в цій проблемі з боку мера міста.

Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив заступник Директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦКИЙ, коментуючи інформацію обласного управління внутрішніх справ щодо катастрофічного зростання кількості тяжких злочинів в місті.

«65% зростання тяжких злочинів в Харкові - це украй серйозна цифра. Ця цифра є не тільки показником відношення потурання властей в проблемі злочинності. Безкарність самих представників влади в питанні їх злочинного відношення до міста заохочує також зневажливе відношення до закону у злочинців. Закон, не підтримуваний працездатною системою примушення до несення відповідальності, вже не може бути стримуючим чинником», - вважає експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦКОГО, такі показники зростання злочинності в місті є дуже серйозним звинуваченням в неефективності діяльності влади, і можуть стати черговим стимулом для відставки команди міського голови.

«У місті, яке вважають ще і міліційною столицею України, просто недопустиме таке катастрофічне зростання злочинності. Більш того, відмічається нахабство злочинів – вдень, в центрі міста, в місцях масового скупчення людей. Цей факт може стати останньою краплею, що переповнила чашу терпіння городян і причиною ініціації відставки команди Добкіна-Кернеса, що дискредитувала себе, яка стала символом беззаконня і вседозволеності», - сказав О.ГОЛОБУЦКИЙ.