У Харківській області згоріло близько 90 гектарів лісу.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, о 13.10 14 серпня поблизу с. Семенівка Ізюмського району на території лісництва виникла пожежа хвойного лісу на площі близько 90 га (з них 50 га - верхового).

О 19.50 пожежу було локалізовано. Під час гасіння пожежі постраждав працівник лісгоспу, якого з опіками госпіталізовано до центральної міської лікарні м. Харків.

Станом на 7.00 15 серпня триває ліквідація окремих осередків пожежі. З метою недопущення розповсюдження пожежі організовано цілодобове спостереження та проливання окремих місць лісового настилу.

Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

До ліквідації пожежі задіяно 231 чол. особового складу, 31 од. пожежної та спеціальної техніки, 2 гелікоптера та 2 пожежні літаки.

За даними МНС у Харківській області, пожежі такого масштабу в лісах Харківщини не було більше 10 років.