Харків’яни поїхали до Варни на День міста

Делегація міста Харкова під керівництвом голови Орджонікідзевської районної у м. Харкові ради Володимира Головка прибула до міста-побратима Варни (Болгарія), де сьогодні бере участь у святкуванні Дня міста.

Як повідомила УНІАН начальник відділу протоколу департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради Лариса ЄВТУШЕНКО, харків’яни зустрінуться з мером міста Варни Кирилом ЙОРДАНОВИМ, Генеральним Консулом України у Варні Володимиром ПАСІЧНИКОМ, а також відвідають села Казашко Варненського регіону, де проживають нащадки козаків-некрасівців, які покинули межі Росії після поразки селянсько-козацького повстання під керівництвом Кондратія БУЛАВІНА у 1708 році.

За словами Л. ЄВТУШЕНКО, офіційна делегація міста-побратима Варни у складі генерального секретаря Общини Варна Міхаїла КУЛІКОВА та мера села Казашко Гергани ІВАНОВОЇ візьме участь у святкуванні Дня міста Харкова.

Довідка. Харків має угоди про міжмуніципальні стосунки з 17 містами 14 країн Європи, Азії та Америки. У 2008 р. 25 делегацій харків’ян чисельністю у 142 особи побували з візитами у 12 містах - побратимах. Мерія обласного центру Слобожанщини по лінії міжмуніципальних зв’язків прийняла 14 делегацій з 11 міст партнерів.