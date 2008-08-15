У Харкові розбився будівельник

Вчора у Харкові під час ремонту школи № 114 загинув будівельник, упавши з висоти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі територіального управління Держгірпромнагляду по Харківській області.

46-річний працівник малого приватного підприємства „Атос” при монтажі риштувань упав з 6-метрової висоти на тротуар та загинув. За попередньою інформацією, це сталося унаслідок неякісного кріплення риштувань.

З початку 2008 р. на підприємствах та в організаціях Харківської області на виробництві загинуло 26 осіб, з них у будівництві – 6.