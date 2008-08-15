Харківщина має дворічний запас хліба

Харківська область забезпечила себе продовольчим зерном на два роки. З намолоченого врожаю ранніх зернових до продовольчого зерна віднесено 420 тис. тонн збіжжя, з яких 380 тис. тонн - пшениця 3-4 класу, котра використовується для приготування борошна.

Про це УНІАН повідомив начальник Головного управління агропромислового розвитку Харківської ОДА Михайло ЖОРНИК.

Крім того, за його словами, з минулого року в регіоні залишилось 254 тис. тонн продовольчого зерна.М.ЖОРНИК наголосив, що отриманий вал ранніх зернових у 3,3 млн тонн повністю забезпечує потреби господарств області у насіннєвому матералі та зернофуражу, а також переробних підприємств у сировині.

Як передбачається, значна частина зерна нового врожаю буде продана за межі регіону, у тому числі й відправлена на експорт.