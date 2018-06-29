Юлія Тимошенко відкрила на Харківщині автобан (фоторепортаж)

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні відкрила рух транспорту швидкісною автотрасою Харків – Красноград – Перещепине.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської обласної державної адміністрації.

Як зазначили у прес-службі, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що це перша в Україні дорога високого європейського рівня, рух по якій буде безкоштовним.

Прем`єр-міністр також ознайомилася з ходом дорожньо-будівельних робіт у Харківській області та вручила Почесні грамоти Кабінету міністрів кращим працівникам дорожньо-будівельної галузі.

Довідка УНІАН. Автомобільна дорога Харків – Красноград – Перещепине є частиною швидкісної траси Москва -Харків-Сімферополь, котра почала зводитися ще в 1972 році. Вона пролягала паралельно існуючій автомагістралі із центра Росії до Криму. З розвалом Союзу робота на автобані завмерла й була поновлена наприкінці 90-х років минулого століття вже незалежними державами РФ та України. В межах Харківської області було реконструйовано прокладене за часів Союзу бетонне полотно довжиною 112,6 км з використанням нової технології - щебнево- мастичного асфальтобетону. Таке покриття стійке до продавливанию колії важкими вантажівками, що підвищує термін служби дороги. Було також збудовано 4,6 км ділянки на кордоні з Дніпропетровською областю – з двома мостовими переходами через р.Оріль та Мажарка загальною довжиною майже 170 погонних метрів.

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