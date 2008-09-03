Мухатаєва звільнено з посади керівника облСБУ

Харків. 3 вересня. УНІАН. Андрія МУХАТАЄВА звільнено з посади начальника УСБУ в Харківській області.

Як передає кореспондент УНІАН, А.МУХАТАЄВА звільнено з посади згідно з указом Президента Віктора ЮЩЕНКА про ротацію начальників обласних управлінь Служби безпеки України.

Тексти указів розміщені на сайті глави держави.

Згідно з указом, новим керівником Управління СБУ в Харківській області призначений Олександр ПОЛКОВНИЧЕНКО, який до цього обіймав посаду начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Крім того, Президент звільнив Володимира ДОРОШЕНКА з посади начальника УСБУ у Волинській області, призначивши його начальником Управління СБУ в Сумській області; звільнив Володимира КАРПЕНКА з посади начальника УСБУ у Дніпропетровській області, призначивши його начальником Управління СБУ в Кіровоградській області; звільнив Володимира ВЕРХОГЛЯДА з посади начальника УСБУ в Кіровоградській області, призначивши його начальником Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Також В.ЮЩЕНКО звільнив Сергія РАТІЄВА з посади начальника УСБУ в Луганській області, призначивши на цю посаду Павла ДОРОШЕНКА.