В ТСК заслухають «справу Добкіна й Кернеса»

Харків. 3 вересня. УНІАН. Сьогодні в Києві відбудеться засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з розслідування обставин щодо фактів порушення Конституції України, законів України міським головою Харкова Михайлом ДОБКІНИМ та секретарем Харківської міськради Геннадієм КЕРНЕСОМ у системі тарифних, майнових, земельних, бюджетних та фінансових відносин при виконанні ними своїх службових обов`язків.

В анонсі повідомляється, що під час засідання відбудеться заслуховування інформації Голови ТСК О.ЛЯШКА, представників МВС, прокуратури, СБУ, Голови Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією І.КАЛЕТНИКА, керівника робочої групи Комітету Верховної Ради України з державного будівництва і місцевого самоврядування Н.ТРАЙДУКА, а також розгляд наявних матеріалів, зокрема, про стан заведених кримінальних справ на 01.09.2008 р.