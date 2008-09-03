Ющенко виступить із заявою щодо подій у парламенті
11:20, 03 вересня 2008Харьків
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Виступ транслюватиметься на ТБ
Харків. 3 вересня. УНІАН. Сьогодні, о 12.00, Президент України Віктор ЮЩЕНКО у приміщенні президентського Секретаріату, проголосить заяву щодо подій у парламенті.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, проводиться акредитація журналістів.
Пряма трансляція здійснюватиметься на НТКУ, 5 каналі, та інших національних каналах, які готові прийняти сигнал, що передаватиметься через мережу «Укртелеком».
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