Ющенко виступить із заявою щодо подій у парламенті

Харків. 3 вересня. УНІАН. Сьогодні, о 12.00, Президент України Віктор ЮЩЕНКО у приміщенні президентського Секретаріату, проголосить заяву щодо подій у парламенті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, проводиться акредитація журналістів.

Пряма трансляція здійснюватиметься на НТКУ, 5 каналі, та інших національних каналах, які готові прийняти сигнал, що передаватиметься через мережу «Укртелеком».