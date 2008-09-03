Добкіну привозили кокаїн на квартиру?

У Головному слідчому управлінні (ГСУ) МВС вчора повідомили про завершення досудового слідства у кримінальній справі про незаконний оборот наркотичних речовин у Харкові і передачу матеріалів до суду, пише "Коммерсантъ-Україна". У якості свідків виступають мер Харкова Михайло Добкін і секретар Харківської міськради Геннадій Кернес. Офіційну версію слідства, викладену старшим слідчим у особливо важливих справах ГСУ Євгеном Колесником, підписав заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін. Розгляд вестиме міський суд Одеси, на території якого був скоєний останній епізод злочину.

У розпорядженні Ъ опинилося представлення ГСУ, направлене в Харківську облраду. У ньому йдеться, що раніше судимий 31-річний житель Харкова Ігор Гаврилов, відносно якого порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 307 КК ("незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка або збут наркотичних речовин організованою групою в особливо крупних об`ємах"), 6 квітня поточного року з метою збуту купив в Одесі 42 грами кокаїну.

На допиті пан Гаврилов розповів, що неодноразово поставляв кокаїн Михайлу Добкіну і його братові - депутатові Харківської обласної ради Дмитру Добкіну. Вживання наркотиків, за його словами, відбувалося в квартирі Дмитра Добкіна.

Інший свідок - Олег Медведєв - повідомив, що пан Гаврилов неодноразово привозив у вказану квартиру кокаїн. За його словами, син секретаря Харківської міськради Геннадія Кернеса Кирило в 2004-2006 роках "торгував пігулками екстезі і марихуаною" в нічному клубі "Лабораторія", розташованому на вулиці Міросницькій у Харкові. Олег Медведєв також заявив, що під час зустрічей, на яких він, Дмитро і Михайло Добкіни спільно вживали кокаїн, "брати Добкіни постійно залишали частину порошку Геннадієві Кернесу".

Джерело в слідчій групі відзначило, що саме "такі високопоставлені замовники і зумовили таку тривалу діяльність Ігоря Гаврилова". "Особи, згадані в справі, не хочуть, щоб обвинуваченого визнали винним, - сказав співбесідник видання.- Це означатиме, що їх офіційно визнають наркоманами".

За інформацією Ъ, в розмові зі слідчим під час допитів Михайло Добкін і Геннадій Кернес пояснювали існування кримінальної справи "політичними репресіями на їх адресу". Як розповіло джерело, Дмитра Добкіна так і не допитали, оскільки "його не вдалося знайти".

Вчора секретар Харківської міськради Геннадій Кернес вкотре назвав дії міліції незаконними. "Міліція дуже сильно захворіла на паранойю", - сказав він. Глава Харківської облради Василь Салигін також заявив, що документ є спробою штучно сформувати негативну громадську думку про "причетність депутатів місцевих рад до протиправних дій".