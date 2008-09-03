У Харкові новий начальник міської міліції
12:59, 03 вересня 2008Харьків
0 0
Кадрові новації
Харків. 3 вересня. УНІАН. Олександра ОСТРЯНІНА, який обіймає посаду заступника начальника Головного управління МВС України в Харківській області, призначено виконуючим обов’язки начальника харківського міського управління міліції.
На цій посаді О.ОСТРЯНІН змінив Олексія БАРКОВА.
Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело в правоохоронних органах, не виключено, що новий керівник міської міліції буде об’єднувати дві посади одночасно.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter