У Харкові новий начальник міської міліції

Кадрові новації

Харків. 3 вересня. УНІАН. Олександра ОСТРЯНІНА, який обіймає посаду заступника начальника Головного управління МВС України в Харківській області, призначено виконуючим обов’язки начальника харківського міського управління міліції. На цій посаді О.ОСТРЯНІН змінив Олексія БАРКОВА. Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело в правоохоронних органах, не виключено, що новий керівник міської міліції буде об’єднувати дві посади одночасно.

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