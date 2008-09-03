Добкін обіцяє Мухатаєву тюрму

Харків. 3 вересня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН прокоментував останні заяви щодо справи про харківський наркотрафік.

Як передає кореспондент УНІАН, коментар М.ДОБКІНА розміщений на сайті Харківської міськради.

«Мне сложно комментировать все эти глупости, - заявив М.ДОБКІН. - Наверное, те, кто спонсируют эти заявления, начиная от областных и городских милиционеров, заканчивая Министром Внутренних дел, добиваются определенной цели: втянуть меня в эту абсолютно глупую, ненужную дискуссию. Есть ко мне претензии – передадут дело в суд, встретимся с ними в суде и разберемся.

Единственное, что хочу сказать, все негодяи, которые занимаются противоправными действиями, пытаются использовать свое служебное положение против действующей городской власти, будут привлечены к ответственности. Когда я был у следователя КОЛЕСНИКА в Киеве, мне не было задано ни одного вопроса, которые я мог бы истолковать, как хоть малейшее мое участие, связанное с употреблением, распространением, либо хранением наркотических веществ.

Эта информация имеет заказчиков и исполнителей – заказчики платят – исполнители выполняют».

«…Что же касается господина МУХАТАЄВА, то его ждет определенная участь: то, что его сняли – это первый шаг – он будет сидеть в тюрьме», - резюмував міський голова.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня на сайті ГУ МВС України в Харківській області була оприлюднена інформація про те, що Головне слідче управління МВС України завершило розслідування і передало до суду кримінальну справу щодо жителів Харківської області, затриманих за розповсюдження в особливо великих розмірах важких наркотиків. За результатами розслідування складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст.44 КУпАП (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах) щодо керівників Харківської міської ради. Всі матеріали направлено до суду для ухвалення рішення.

2 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом звільнив Андрія МУХАТАЄВА з посади начальника Управління СБУ в Харківській області.