Кривцов святкує день народження

Харків. 3 вересня. УНІАН. Сьогодні відзначає свій день народження перший заступник Харківського міського голови Олександр КРИВЦОВ.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, О.КРИВЦОВА привітали мер Харкова Михайло ДОБКІН, секретар міськради Генадій КЕРНЕС та депутати міськради і члени міськвиконкому.

«Прийміть найщиріші поздоровлення і побажання довгого, цікавого і щасливого життя, - йдеться у привітанні. - Ваш великий досвід роботи в місцевому самоврядуванні заслуговує найбільшої поваги. А Ваші знання і талант організатора і в подальшому матимуть попит та допоможуть у розв’язанні багатьох задач. Успіхів Вам і звершення всіх планів та задумів на благо рідного міста».