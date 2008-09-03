Влада облаштовує новий цвинтар

Харків. 3 вересня. УНІАН. У Харкові облаштовують новий цвинтар.

Як повідомляє сайт міськради, згідно з рішенням виконкому, нове кладовище №18 буде збудоване в кінці проспекту Гагаріна при виїзді з міста.

Воно почне функціонувати найближчими місяцями.

Кладовище перебуватиме у віданні КП «Ритуал». Замовником будівництва цього об`єкту виступить управління з будівництва, ремонту та реконструкції міськради. Мер Михайло ДОБКІН дав доручення Департаменту транспорту та зв`язку організувати під`їзні шляхи до кладовища, а також розробити маршрути руху до нього громадського транспорту.