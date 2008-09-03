Уряд збудує окружні дороги навколо 31 міста

Харків. 3 вересня. УНІАН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення збудувати окружні дороги навколо 31 міста, що розташовані на автомобільних дорогах державного значення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

За його словами, відповідним рішенням, прийнятим на сьогоднішньому засіданні уряду, вносяться зміни до Державної програми розвитку автомобільних доріг на 2007-2011 роки.

“Ми навколо 31 міста спорудимо окружну дорогу, аби розвантажити від транзитного транспорту великі міста”, - сказав міністр і додав, що, зокрема, це Луцьк, Донецьк і Дніпропетровськ.