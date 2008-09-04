Міліція вважає посадовців міськради причетними до придбання наркотиків

Київ. 4 вересня. УНІАН. Працівники Головного управління МВС України в Харківській області у присутності понятих склали стосовно керівників Харківської міської ради протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах).

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Харківській області.

Згідно з повідомленням, протоколи складені у зв’язку з виділенням з кримінальної справи за фактами збуту та розповсюдження важких наркотиків в особливо великих розмірах матеріалів про причетність посадових осіб Харківської міської ради до придбання наркотиків.

“На підставі цих матеріалів 1 вересня працівниками ГУМВС України в Харківській області у присутності понятих відносно керівників Харківської міської ради складені протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення. В ході складання матеріалів про адміністративні правопорушення один із представників Харківської міської ради поводив себе зухвало, погрожував фізичною розправою та звільненням працівників міліції із займаних посад, допускав образливі висловлювання на адресу міністра внутрішніх справ України, керівництва Харківської міліції та правоохоронців”, - сказав заступник начальника головного управління – начальник слідчого управління Зіновій ГАЛАГАН.

За його словами, недостойна поведінка представника мерії підтверджується поясненнями понятих, свідків та очевидців події. “Матеріали про адміністративні правопорушення відповідно до статті 221 КУпАП 1 вересня направлені до суду для розгляду та прийняття рішення”, - додав він.

Водночас, як повідомляє сьогодні газета “Україна молода”, чільники Харківської міськради відреагували на повідомлення обласної міліції емоційно, назвавши згаданий адміністративний протокол “черговим прикладом цинізму і вершиною непрофесіоналізму, які демонструють підлеглі міністра МВС”. “Міськрада та її виконавчі органи залишають за собою право на гідну відповідь правоохоронним органам, оскільки ті захищають не права і свободи громадян, а меркантильні інтереси окремих фінансово-торгових кланів та амбіції політичного “лузера” ЛУЦЕНКА”, - цитує газета повідомлення Харківської міськради.

У свою чергу секретар міськради Геннадій КЕРНЕС повідомив журналістам, що не здивується тепер навіть появі адмінпротоколу з повідомленням на кшталт: «КЕРНЕС у восьмому класі прогуляв урок ботаніки».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією МВС України, Г.КЕРНЕС – фігурант кількох кримінальних справ, зокрема, справи про наркоторгівлю в Харківській області.

З 23 липня 2008 року прокуратурою було застосовано запобіжний захід щодо Г.КЕРНЕСА про невиїзд його з України до завершення досудового розслідування справи.

Однак пізніше, прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ повідомив, що він тимчасово призупинив свою постанову про заборону виїзду у зв`язку з клопотанням самого Г.КЕРНЕСА, який 25 липня звернувся з проханням дозволити йому до 31 липня з`їздити до Москви на лікування.