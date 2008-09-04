Мухатаєв переведений до Києва

Харків. 4 вересня. УНІАН. Андрій МУХАТАЄВ, котрий напередодні був звільнений з посади начальника Управління СБУ в Харківській області Указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА, отримав нове призначення.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі облуправління СБУ, А.МУХАТАЄВА переведено на роботу до Києва в центральний апарат СБУ, де він працюватиме першим заступником начальника Головного управління СБУ з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

Як повідомляв УНІАН, Указом Президента В.ЮЩЕНКА новим керівником Управління СБУ в Харківській області призначений Олександр ПОЛКОВНИЧЕНКО, який до цього обіймав посаду начальника Управління СБУ в Сумській області.