Queen приголомшений (фото)

На добродійний концерт «Life must go on!» Queen + Paul Rodgers, який відбувся 12 вересня на майдані Свободи у Харкові, прийшло близько 300 тис. людей. Вже після концерту міжнародні експерти назвуть нову цифру – 350 тисяч.

За даними організаторів концерту - Фонду Олени Франчук «АнтиСНІД», у Харкові було побито одразу кілька рекордів. Концерт «Life must go on!» став найбільшою подією, присвяченою боротьбі із СНІДом у нашій країні, й однією з наймасштабніших концертних подій в історії України. Він вписав нову сторінку і в історію британського гурту, оскільки за 40 років його існування ще ніколи концерти Queen не збирали такої величезної аудиторії. Це абсолютний рекорд.

Як повідомляє сайт проекту, в ніч після концерту Брайан Мей написав у своєму блозі на сайті http://www.brianmay.com/: «Це було перше шоу туру... Для 350 000 харків`ян... У це важко повірити... Ні, це не описка! Понад чверть мільйона прекрасних жителів Харкова зібралася на майдані Свободи і запалили нас! Вони скандували, кричали, сміялися і плакали... Це була зустріч, яку важко собі уявити. Ми отримали натхнення, це нас приголомшило, і ми були навіть подекуди НАДТО емоційні... Це був концерт з купою спонтанних і часом безрозсудних моментів (пару разів ми навіть спеціально допустили помилки, щоб усі зрозуміли, що це справжній концерт живцем. Ха-ха!).

Я гадаю, ми всі відчули, що це була одна з ночей у нашому житті, які запам`ятовуються назавжди! Спасибі вам, чудові українці!».

Фото УНІАН, Медіапорт та сайту Lifemustgoon.net