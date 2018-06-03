Матч Кубка УЄФА Бешикташ - Металіст (фоторепортаж)

У матчі першого раунду Кубка УЄФА харківський Металіст поступився в гостьовому матчі 0:1, і тепер має непросте, проте реальне завдання на гру у відповідь.

Бешикташ почав матч з тиску на Металіст, але після кількох атак тиск загас, і вперед пішов уже Металіст. На 10-й хвилині арбітр матчу “зажав” пенальті, на 26-й Валяєв добре вивів флангом на ворота Едмара, але бразилець замість передачі вздовж пробив – і воротар втрутився. Під кінець першого тайму був ще один непоганий момент: вихід удвох на одного захисника.

Перерва пішла на користь господарям. Розіграш стандартного становища завершився ударом метрів з сімох, Горяїнов вже був урятував, але словак Філіп Голошко добив (щоправда, з офсайда, але гол зараховано).

Металіст спробував переламати гру, але так і не встиг. Судячи з гри обох команд, можливість перемогти в Харкові Металіст має.