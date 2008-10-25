Україна сьогодні вночі переходить на «зимовий» час

Харків. 25 жовтня. УНІАН. Україна в ніч на 26 жовтня переходить на «зимовий» час.

О 04.00 стрілки годинника необхідно перевести на одну годину назад.

Перехід на «зимовий» час в останню неділю жовтня здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року.

До 1996 року «зимовий» час вводився в останню неділю вересня. Після цього уряд вирішив синхронізувати переведення стрілок з більшістю європейських країн.

Вперше ж «літній» і «зимовий»порядок відліку часу було введено в Англії у 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії протягом доби. Зараз на «літній» і «зимовий» час переходять більш ніж у 110 країнах світу.