Робітникам Салтівського депо нарахована зарплата - Добкін

Харків. 30 жовтня. УНІАН. Працівникам Салтівського депо вже нарахована зарплата в повному обсязі.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, про це поінформував журналістів міський голова Михайло ДОБКІН.

«Гроші вже в повному обсязі надійшли на картки робітників, по яких їм нараховується зарплата. В ситуації, що склалася, не винне керівництво «Міськелектротрансу». Це не прорахунки Харківської міської влади. Це відбувається тому, що держава не виконує взятих на себе зобов`язань і не відшкодовує нам вартості перевезень пільгового контингенту. Якщо ми отримуватимемо гроші за остаточним принципом – скільки залишилося в держбюджеті, стільки вам виділяється на компенсацію, ми не зможемо виконувати взяті на себе зобов`язання з безоплатного перевезення певних категорій пасажирів», - сказав М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня у Харкові провели страйк водії Салтівського трамвайного депо. Цього дня на лінії не вийшло 85 трамваїв. Акція протесту відбулася у зв’язку з невиплатою зарплат протягом 3 місяців.