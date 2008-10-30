Водії трамваїв Салтівського депо припинили страйк

Харків. 30 жовтня. УНІАН. Сьогодні у Харкові на лінії вийшли всі трамваї Салтівського депо.

Як повідомили кореспонденту УНІАН на підприємстві «Міськелектротранс», вагоновожаті припинили страйк, який 29 жовтня було проведено у зв’язку з невиплатою зарплат.

«Всі трамвайні й тролейбусні депо сьогодні працюють у звичному режимі, працівникам виплачують зарплату повним ходом», - сказав представник підприємства.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня у Харкові провели страйк водії Салтівського трамвайного депо. Цього дня на лінії не вийшло 85 трамваїв. Акція протесту відбулася у зв’язку з невиплатою зарплат протягом 3 місяців.