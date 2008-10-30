Безвізовий режим з ЄС без Шенгена можливий - Огризко

Харків. 30 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО каже, що Україна може отримати безвізовий режим від ЄС без приєднання до Шенгенської угоди.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам.

“Так, це можливо”, - сказав він.

“Ми поставили собі за мету через 4 роки перейти до того, що ми, власне, дали європейцям. Ми їм дали три роки тому право без віз в’їжджати до України. В дипломатії, як і всюди в житті є принцип взаємності. Ми надали можливість вам, дайте можливість нам”, - додав міністр.

Він зазначив, що якщо Україна почне працювати крок за кроком, то зможе досягти цієї мети.

“Це важко, це треба зробити демаркацію всіх кордонів, треба схвалити відповідні закони, треба зробити багато чого, в системі біометрики і так далі. А з іншого боку, це досить великий період часу. 4 роки – це можна гори пересунути, якщо тільки цим реально зайнятися”, - наголосив В.ОГРИЗКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Україна та ЄС започаткували консультації про запровадження безвізового режиму. Рішення про початок консультацій було схвалено на самміті ЄС-Україна, 9 вересня цього року в Парижі.

Довідка УНІАН. Шенгенська угода – це міжнародний договір, який ліквідує контроль на внутрішніх кордонах країн Європейського Союзу. Свобода пересування стосується громадян країн - членів ЄС і всіх осіб, які перетинають внутрішні кордони на території, де діє цей договір. До складу країн - учасниць Шенгенського договору зараз входить 22 країни-члена ЄС: Австрія, Бельгія, Данія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Латвія, Литва, Німеччина, Греція, Італія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Словаччина, Словенія. До Шенгенської зони також належать Ісландія і Норвегія.