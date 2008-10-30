Харківщина завершила посів озимих

Харків. 30 жовтня. УНІАН. В Харківській області завершено посів озимих культур.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Віктора ЗВЄРЄВА.

За його інформацією, станом на 29.10.08 в області завершено посів озимих культур.

Фактично під урожай 2009 року засіяно 454,8 тис. гектарів, з яких на зерно – 451,5 тис. га (в тому числі пшеницею засіяно 436,9 тис. га, житом – 11,3 тис. га, ячменем – 6,1 тис. га).

Перевищено план посіву у 14 районах області, найбільше - у господарствах Богодухівського – на 20%, Зачепилівського – на 18%, Балаклійського – на 16% та Шевченківського – на 14% районів.

Сходи озимих отримано на площі 450,2 тис. га, що становить 99% від всієї засіяної площі. Всі посіви знаходяться в доброму та задовільному стані.