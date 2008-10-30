Долар зранку танцює сім сорок

Харків. 30 жовтня. УНІАН. Сьогодні з ранку готівковий курс американської валюти упевнено підібрався до рубежу в 7 грн. Станом на 10.00 в обмінних пунктах долар купувався в середньому по 6,7404 грн., а продавався по 7,0942 грн. В окремих же банках за долар просять зараз 7,40 грн.

Така поведінка готівкового долара сьогодні очікувалася у зв`язку з різким його зростанням

вчора на міжбанківському валютному ринку України. Нагадаємо, торги по долару США відкрилися вчора котируваннями 6,3350/6,4250, а до закриття цінові рівні досягли значень 7,0500/7,2000. НБУ виходив вчора на міжбанк з продажем валюти за курсом 5,7000. При цьому офіційний курс долара на 30 жовтня встановлений Нацбанком в 576,0400 грн. за 100 дол. США. Дуже сильно виріс також курс євро, що пов`язане з ослабленням американського долара до євровалюти. Якщо у вівторок долар зміцнювався до євро до співвідношення 1,23 дол/євро, то сьогодні ця валютна пара торгується на відмітках 1,31-1,32 дол/євро.

Тому сьогодні вранці в обмінних пунктах євро продавався в середньому по 8,6956 грн., а купувався – по 9,1298 грн.