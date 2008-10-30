Кабельне ТБ може подорожчати на 25-60%

Харків. 30 жовтня УНІАН. Кабельні оператори найближчим часом мають намір підняти ціни на послуги на 25-60%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член правління Телекомунікаційної палати України, президент компанії ”Воля” Сергій БОЙКО під час прес-брифінгу в рамках 6-ї східноєвропейської виставки-конференції ЕЕBC 2008 Telecom & Broadcasting.

Великі оператори, зокрема “Воля”, може підняти тарифи на 25-30%.

“Збільшення цін відбудеться через різке зростання курсу долара, що змусило великих операторів переглянути ціну у бік збільшення на 25-30%. За два тижні долар виріс на 40%, і до кінця року може коштувати 7 грн.”, - пояснив С.БОЙКО.

За прогнозами президента компанії ”Воля”, дрібні оператори будуть змушені збільшити тарифи до 50-60%.

За словами С.БОЙКА, компанія “Воля” підвищуватиме тарифи поступово - впродовж 2-3 місяців. Але раніше, спробує домовитись із правовласниками - постачальниками контенту і устаткування про фіксацію цін, або про закріплення їх у гривневому еквіваленті, оскільки ці витрати на 70% беруть участь у формуванні кінцевої ціни для споживача, відзначив С.БОЙКО.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України має намір вивчити обгрунтованість підвищення цін компанією “Воля-кабель” з 1 листопада ц.р.

Як повідомляв УНІАН, АМК зобов`язав ЗАТ «Воля-Кабель» надати комітетові детальне економічне обгрунтування тарифів на послуги кабельного телебачення до кінця жовтня ц.р.

Як наголошується в заяві Комітету, дане рішення ухвалене у зв`язку з появою в ЗМІ інформації про наміри ЗАТ «Воля-Кабель» вчергове підвищити тарифи на послуги кабельного телебачення в аналоговому форматі.

АМК наголошував, що якщо комітет не виявить економічної підстави для підвищення тарифу на послуги кабельного телебачення, до оператора будуть застосовані жорсткі санкції.

Як відомо, за зловживання монопольним становищем законодавством передбачений штраф до 10% річного доходу суб`єкта господарювання.

Нагадаємо, раніше президент компанії «ВОЛЯ» Сергій БОЙКО заявляв, що компанія за рекомендацією Антимонопольного комітету України (АМКУ) продовжила термін остаточного переходу на цифровий формат мовлення (з 1-го лютого 2009 р. до 1 травня 2009 р. – УНІАН), хоча такий підхід, на його думку, не вирішує проблеми по суті і призведе до зростання цін на послуги в аналоговому форматі телебачення.